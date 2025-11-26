Hana Duvnjak prelomila i donela šokantnu odluku! Nerio ni ne sluti šta ga čeka, neće moći da je prepozna! (foto)
Alo pre 37 minuta
Evo šta je uradila na sebi
Hana Duvnjak odlučila je da osveži svoj izgled pred večerašnju žurku i u tome joj je pomogla cimerka Iva Stupar. Do sada smeđa, Hana je sada postala crnka, a ostaje da se vidi kako će njen verenik Nerio Ružanji reagovati na ovu drastičnu promenu. ZadrugaOfficial Večeras ćemo saznati njegovu reakciju. Aneli Ahmić ušla je u žestok sukob sa sestrićem Neriom Ružanjijem, poručivši mu da bi trebalo da ga je sramota što pred kamerama govori loše o svojoj majci, Siti