Izvučen loto džoker: Srećni dobitnik zaradio 570.000 evra!

Dobitnik Džoker igre osvojio je 570.000 evra Dobitna kombinacija glavnog Loto izvlačenja bila je: 7, 9, 10, 13, 30, 32, 34 Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 93. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 2.050.000 evra nije izvučena, ali je izvučen Džoker dobitak.

Srećni dobitnik Loto Džokera osvojio je 570.000 evra. Loto rezultati izvlačenja 93. kola koje je održano 25. novembra 2025. su, prema izveštaju Državne lutrije Srbije sledeći: U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sledeći brojevi: 7, 34, 30, 32, 9, 10, 13. U glavnom Loto izvlačenju, dobitna kombinacija je glasila: 7, 9, 10, 13, 30, 32, 34. Sedmica nije izvučena, ali je 5 igrača izvuklo šesticu koja je vredela 757.743 dinara. Brojevi za Loto plus sedmicu u vrednosti