Oglasio se bivši ministar Tomislav Momirović prvi put posle godinu dana

Blic pre 3 sata
Izrazio je odlučnost da dokaže svoju nevinost pred institucijama i pozvao tužilaštvo na zakonito postupanje Naglašava da su izneseni podaci o šteti od 115 miliona evra neutemeljeni i da postupak nije povezan sa padom nastrešnice u Novom Sadu Bivši ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović oglasilo se na društvenoj mreži "Instagram" povodom današnjeg saopštenja Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Inače, ovo je Momirovićevo prvo oglašavanje
Momirović: JTOK da prestane da zloupotrebljava ovlašćenja, krše mi pretpostavku nevinosti

Danas pre 17 minuta
Sagovornik ili neprijatelj

Radar pre 47 minuta
Zašto Srbija zaostaje po primeni inovativnih terapija

Radar pre 47 minuta
Vremeplov: Porodična slava uvršćena na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa

RTV pre 26 minuta
Momirović: JTOK da prestane da zloupotrebljava ovlašćenja, krše mi pretpostavku nevinosti

Danas pre 17 minuta
Majić: Ako je tužiteljki zabranjeno da radi uviđaj u Ćacilendu, to je formalni krah ustavnog sistema

Danas pre 17 minuta