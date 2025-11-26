Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju rad, na dnevnom redu i budžet i set zakona iz energetike

Blic pre 1 sat
Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju rad, na dnevnom redu i budžet i set zakona iz energetike

Predlozi iz oblasti energetike uključuju zakone o nafti, gasu, i obaveznim rezervama energenata.

Na dnevnom redu su zakoni o elektronskim fakturama, upravljanju otpadom, i ravnopravnosti građana. Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju Treću redovnu sednicu jesenjeg zasedanja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. Na dnevnom redu treće sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o
