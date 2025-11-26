Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu za 2026. godinu

NIN pre 2 sata  |  FoNet
Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu za 2026. godinu

Skupština Srbije nastaviće danas objedinjenu načelnu raspravu o 58 tačaka dnevnog reda među kojima je Predlog zakona o budžetu za 2026.godinu.

Sednica će biti nastavljena u 10 časova. Na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije koja je počela juče, osim Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu je i izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Predlog autentičnog tumačenja leks specijalisa o Generalšatabu, set zakona iz oblasti finansija, energetike, obrazovanja, nauke, izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije, kao i više međunarodnih sporazuma i ugovora.
