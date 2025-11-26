Izaslanik SAD savetovao Rusiju kako da Trumpu predstavi plan za Ukrajinu

Američki predsednički izaslanik Steve Witkoff, svež posle trijumfa postizanja mirovnog sporazuma o Gazi, prošlog meseca je razgovarao telefonom sa visokim zvaničnikom Kremlja i predložio da zajedno rade na sličnom planu za Ukrajinu, uz sugestiju da Vladimir Putin tu inicijativu pokrene sa Donaldom Trumpom.

U telefonskom razgovoru 14. oktobra, којi je trajao nešto više od pet minuta, Witkoff je savetovao Jurija Ušakova, Putinovog glavnog spoljnopolitičkog savetnika, kako bi ruski lider trebalo da pokrene tu temu sa Trumpom. Njegove sugestije uključivale su predloge da se organizuje razgovor Trump–Putin pre posete Volodimira Zelenskog Beloj kući kasnije te nedelje, kao i da se kao ulazna tačka iskoristi sporazum o Gazi. "Napravili smo Trumpov plan u 20 tačaka, 20