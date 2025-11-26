AFP: Mađarska najavila povećanje isporuke derivata nafte da bi se Srbiji suočila s krizom

Danas pre 10 minuta  |  Beta
AFP: Mađarska najavila povećanje isporuke derivata nafte da bi se Srbiji suočila s krizom

Agencija Frans pres piše da je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto danas u Beogradu najavio povećanje izvoza derivata nafte u Srbiju „u očekivanju zatvaranja jedine rafinerije Naftne industrije Srbije koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva“.

Frans pres podseća da dok Beograd „pokušava da izbegne zimsku energetsku krizu posle dugo odlaganog stupanja na snagu američkih sankcija.., vlasti Srbije sve više i sve otvorenije govore o mogućoj nacionalizaciji NIS-a iako su prvobitno odbacile tu opciju zbog bliskih veza Srbije i Moskve“. AFP prenosi da je NIS u utorak saopštio da će bez dopremanja nafte rafinerija u Pančevu biti primorana da se potpuno zatvori pre kraja ove nedelje, a da je predsednik Srbije
