Amandman vredan 1,4 milijarde evra stigao u Skupštinu: Da li se novac izdvaja za otkup NIS-a?

Nedeljnik pre 29 minuta
Amandman vredan 1,4 milijarde evra stigao u Skupštinu: Da li se novac izdvaja za otkup NIS-a?

Nedeljnik je imao uvid u tekst amandmana koji je danas podnela poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu, kojim se predviđa izdvajanje dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku finansijske imovine.

Kao razlog za ovo izdvajanje u obrazloženju se navodi „obezbeđivanje energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje“. Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u utorak uveče da će vlast da podnese amandman na Predlog zakona o budžetu koji otvara mogućnost da Srbija preuzme vlasništvo nad Naftnom industrijom Srbije (NIS). Amandman na predlog budžeta za 2026. godinuPrintscreen šta predviđa amandman? Amandmanom se menja član 8. Predloga zakona o
