Stelantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fijata 500

Grupa Stelantis predstavila je danas novu montažnu liniju hibridnog Fijata 500 u Torinu, u Italiji, kao simbol njenog okretanja od samo električnih vozila kao i najavljenog ponovnog pokretanja proizvodnje u Italiji. „Fijat 500 hibrid naš je odgovor na snažnu tražnju naših klijenata da mogu da biraju model 500 koji žele“, rekao je novi generalni direktor Stelantisa Antonio Filosa, navedeno je u saopštenju. U 2007. godini lansiranje novog malog Fijata 500 sa retro