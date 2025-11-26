Stellantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fiata 500

Auto blog pre 3 sata  |  Danas.rs / Beta
Stellantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fiata 500

„Fiat 500 hibrid je naš odgovor na snažnu tražnju naših klijenata da mogu da biraju model 500 koji žele“, rekao je novi generalni direktor Stellantisa Antonio Filosa, navedeno je u saopštenju.

U 2007. godini lansiranje novog malog Fiata 500 sa retro izgledom je doprinelo spasavanju Fiata. Ali Stellantis je 2024. prestao proizvodnju u Poljskoj te verzije Fiata na benzin da bi se koncentrisao na vozila koja manje zagađuju uz podstrek bivšeg generalnog direktora Karlosa Tavaresa. Pogon Mirafjiori u Torinu proizvodio je samo male Fiate 500 u električnoj verziji, ali slabe poruđžbine za ta vozila sa ograničenom autonomijom nisu bile dovoljne da preokrenu
Otvori na auto.blog.rs

Povezane vesti »

Stelantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fijata 500

Stelantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fijata 500

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FiatTorinoFijatPoljska

Ekonomija, najnovije vesti »

"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS", oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS", oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

Blic pre 27 minuta
Neznatna promena: Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3609 dinara

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3609 dinara

Kurir pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,3609 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3609 dinara

RTV pre 2 sata
Stellantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fiata 500

Stellantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fiata 500

Auto blog pre 3 sata
Mitrović (SSP): Predlog budžeta ni racionalan ni opravdan, ne uračunava problem u NIS-u

Mitrović (SSP): Predlog budžeta ni racionalan ni opravdan, ne uračunava problem u NIS-u

Danas pre 5 sati