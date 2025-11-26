SPC i vernici obeležavaju praznik Svetog Jovana Zlatoustog. Na današnji dan nikako ne radite ove poslove.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici danas slave dan rođenja Svetog Jovana Zlatoustog, nekadašnjeg carigradskog patrijarha, velikog svetitelja i reformatora, koji je poznat i kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve.

Napisao je mnoga dela, kao i liturgiju, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti. Jovan Zlatousti rođen je u Antiohiji 347. godine. Uz blagoslov apostola, zamonašio se po smrti roditelja. Kao đakon napisao je čuveno delo "O sveštenstvu", a kao sveštenik posvetio se propovedničkoj službi. Godine 397. izabran je za carigradskog episkopa, u Istočnom rimskom carstvu. Iza njega ostala su dragocena dela beseda i tumačenja Starog zaveta, sveta