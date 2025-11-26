Pravoslavni vernici danas slave Svetog Jovana Zlatoustog: Arhiepiskopa, propovednika i zaštitnika porodice Sveti Jovan Zlatousti

Pravoslavna crkva danas proslavlja jednog od svojih najvećih svetitelja i učitelja – Svetog Jovana Zlatoustog, arhiepiskopa carigradskog, besednika čije su reči kroz vekove ostale izvor nadahnuća, utehe i mudrosti za vernike širom sveta.

Zbog izuzetne elokvencije i dubine njegovih propovedi, koje su se odlikovale jasnoćom, snagom i toplinom, dobio je nadimak Zlatousti – “onaj koji ima zlatna usta”. Rođen u Antiohiji 347. godine, Jovan je od mladosti pokazivao izuzetnu radoznalost, posvećenost veri i ljubav prema učenju. Bio je jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, a nakon monaškog života i dubokog asketskog podviga, postao je jedan od najcenjenijih propovednika istočnog hrišćanskog sveta.