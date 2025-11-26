Pravoslavni vernici danas slave Svetog Jovana Zlatoustog: Arhiepiskopa, propovednika i zaštitnika porodice Sveti Jovan Zlatousti

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Pravoslavni vernici danas slave Svetog Jovana Zlatoustog: Arhiepiskopa, propovednika i zaštitnika porodice Sveti Jovan…

Pravoslavna crkva danas proslavlja jednog od svojih najvećih svetitelja i učitelja – Svetog Jovana Zlatoustog, arhiepiskopa carigradskog, besednika čije su reči kroz vekove ostale izvor nadahnuća, utehe i mudrosti za vernike širom sveta.

Zbog izuzetne elokvencije i dubine njegovih propovedi, koje su se odlikovale jasnoćom, snagom i toplinom, dobio je nadimak Zlatousti – “onaj koji ima zlatna usta”. Rođen u Antiohiji 347. godine, Jovan je od mladosti pokazivao izuzetnu radoznalost, posvećenost veri i ljubav prema učenju. Bio je jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, a nakon monaškog života i dubokog asketskog podviga, postao je jedan od najcenjenijih propovednika istočnog hrišćanskog sveta.
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

Danas je Sveti Jovan Zlatousti: Šta valja raditi po narodnim običajima

Danas je Sveti Jovan Zlatousti: Šta valja raditi po narodnim običajima

Glas Zaječara pre 8 minuta
Danas je Sveti Jovan Zlatousti – najčuveniji propovednik pravoslavlja

Danas je Sveti Jovan Zlatousti – najčuveniji propovednik pravoslavlja

Danas pre 14 minuta
Vernici danas obavezno treba da urade jednu stvar: Žene ovo nikako ne smeju na praznik posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom

Vernici danas obavezno treba da urade jednu stvar: Žene ovo nikako ne smeju na praznik posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom

Alo pre 1 sat
Danas je Sveti Jovan Zlatousti: Šta valja raditi po narodnim običajima

Danas je Sveti Jovan Zlatousti: Šta valja raditi po narodnim običajima

N1 Info pre 1 sat
SPC danas obeležava dan rođenja Svetog Jovana Zlatoustog

SPC danas obeležava dan rođenja Svetog Jovana Zlatoustog

Sputnik pre 2 sata
SPC i vernici obeležavaju praznik Svetog Jovana Zlatoustog. Na današnji dan nikako ne radite ove poslove.

SPC i vernici obeležavaju praznik Svetog Jovana Zlatoustog. Na današnji dan nikako ne radite ove poslove.

Dnevnik pre 2 sata
Danas je sveti Jovan Zlatousti i jednu stvar nikako ne treba uraditi: „Ko prekine nit, prekinuće svoj život“

Danas je sveti Jovan Zlatousti i jednu stvar nikako ne treba uraditi: „Ko prekine nit, prekinuće svoj život“

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Studenti objavili: Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a…

Studenti objavili: Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a policija se podsmevala umesto da reaguje

Nova pre 3 minuta
(Foto) Vozila mile u ovom delu grada Pripremite se na zastoje zbog radova: Evo do kada će trajati

(Foto) Vozila mile u ovom delu grada Pripremite se na zastoje zbog radova: Evo do kada će trajati

Blic pre 3 minuta
Obolevaju u punoj snazi, simptomi konfuzni: Ovaj karcinom kosi muškarce u Srbiji, nekad počinje bolom u nozi, niko ne posumnja…

Obolevaju u punoj snazi, simptomi konfuzni: Ovaj karcinom kosi muškarce u Srbiji, nekad počinje bolom u nozi, niko ne posumnja na najgore

Blic pre 3 minuta
Vanredno u ovom gradu u Srbiji: Strahuje se od urušavanja zemljišta i oštećenja cevi atmosferske kanalizacije koja može da swe…

Vanredno u ovom gradu u Srbiji: Strahuje se od urušavanja zemljišta i oštećenja cevi atmosferske kanalizacije koja može da swe pomeša s fekalnom

Kurir pre 3 minuta
Miketić: Aktivisti „Beograd ostaje“ zadobili teške povrede ispred Skupštine, policija ignorisala napad lojalista

Miketić: Aktivisti „Beograd ostaje“ zadobili teške povrede ispred Skupštine, policija ignorisala napad lojalista

Serbian News Media pre 3 minuta