Večeras u Kragujevcu tribina: Evropa, izbor slobodnih građana

Tribina pod nazivom „Evropa, izbor slobodnih građana“, u organizaciji Pokreta slobodnih građana biće organizovana večeras u 18 sati u prostorijama Svetionika, Svetozara Markovića 11 (prolaz pored OŠ „Radoje Domanović”).

Na tribini će govoriti Sead Spahović, bivši ministar pravde i republički javni pravobranilac, dr Mirko Rosić, član predsedništva PSG i nekadašnji rektor Univerziteta u Kragujevcu i Natan Albahari, narodni poslanik i međunarodni sekretar PSG. Biće reči o evropskim integracijama i ulozi građana u kreiranju evropske budućnosti Srbije. Evropa nije geografski pojam, već civilizacijski izbor – izbor slobodnih građana koji žele da žive u uređenom, pravednom i