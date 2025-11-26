Statistika: Prosečna plata u Nišu 105 hiljada dinara, u Leskovcu 20 hiljada manje

Južne vesti pre 1 sat  |  Jelena Canić Milanović
Statistika: Prosečna plata u Nišu 105 hiljada dinara, u Leskovcu 20 hiljada manje

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji obračunata za septembar ove godine bila je 109.147 dinara, a medijalna, odnosno plata koju je primila polovina zaposlenih, iznosila je 85.267 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.

Na jugu je republički prosek jedino „premašila“ niška gradska opština Medijana sa zaradom od 117.865 dinara, dok je najniža plata zabeležena u Preševu – 74.164 dinara. U Nišu prosečna septembarska plata, bar prema statistici, bila je 105.387 dinara. Kao i prehodnih godina i meseci, najviše cifre su u Medijani, a najmanja prosečna plata u Niškoj Banji – 87.185 dinara. Iako najmanja u Nišu, prosečna plata u Niškoj Banji veća je od one u Leskovcu gde je ona u
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Oni u Srbiji ZARAĐUJU NAJVIŠE, imaju platu čak 319.923 DINARA: Nije povezano sa informacionim tehnologijama

Oni u Srbiji ZARAĐUJU NAJVIŠE, imaju platu čak 319.923 DINARA: Nije povezano sa informacionim tehnologijama

Telegraf pre 24 minuta
Detaljan spisak plata u Srbiji: Ko zarađuje 300.000, a ko radi za 60.000 dinara?

Detaljan spisak plata u Srbiji: Ko zarađuje 300.000, a ko radi za 60.000 dinara?

Telegraf pre 4 minuta
U septembru najveće plate naftašima, najmanje u uslužnim delatnostima

U septembru najveće plate naftašima, najmanje u uslužnim delatnostima

RTV pre 1 sat
Prosečne neto plate za septembar: Preševo i Bojnik i Jablanički i Pčinjski okrug i dalje nedostižni u siromaštvu

Prosečne neto plate za septembar: Preševo i Bojnik i Jablanički i Pčinjski okrug i dalje nedostižni u siromaštvu

Jug press pre 1 sat
Objavljena lista zarada u Srbiji: Ko je u septembru primio najveće plate, a ko najmanje

Objavljena lista zarada u Srbiji: Ko je u septembru primio najveće plate, a ko najmanje

Euronews pre 1 sat
U septembru najveće plate naftašima, najmanje u uslužnim delatnostima

U septembru najveće plate naftašima, najmanje u uslužnim delatnostima

Politika pre 54 minuta
Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru 109.147 dinara – Kragujevac i dalje ispod proseka

Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru 109.147 dinara – Kragujevac i dalje ispod proseka

InfoKG pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezNišLeskovacPreševoProsečna plataZavod za statistikurepublicki zavod za statistiku

Regioni, najnovije vesti »

Nastavnici niške gimnazije traže smenu direktorke jer ih nije zaštitila od uvreda u emisiji

Nastavnici niške gimnazije traže smenu direktorke jer ih nije zaštitila od uvreda u emisiji

Cenzolovka pre 9 minuta
Dve vesti sa Železničke stanice Pirot! Prva! Počeli radovi, uklanja se šesti kolosek! Druga! Đeramci, nema više šestog…

Dve vesti sa Železničke stanice Pirot! Prva! Počeli radovi, uklanja se šesti kolosek! Druga! Đeramci, nema više šestog koloseka, konačno ćete dobiti široku Ulicu Šesti kolosek. Aveniju!

Plus online pre 4 minuta
Programi poslovanja „Vodovoda“, „Komrada“, „Novog doma“ i drugih JP pred većnicima u četvrtak

Programi poslovanja „Vodovoda“, „Komrada“, „Novog doma“ i drugih JP pred većnicima u četvrtak

OK radio pre 9 minuta
Likovni konkurs „Dosta su svetu jedne Šumarice“

Likovni konkurs „Dosta su svetu jedne Šumarice“

Glas Šumadije pre 9 minuta
Likovni i literarni konkurs „Dosta su svetu jedne Šumarice“

Likovni i literarni konkurs „Dosta su svetu jedne Šumarice“

Glas Šumadije pre 4 minuta