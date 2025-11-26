Statistika: Prosečna plata u Nišu 105 hiljada dinara, u Leskovcu 20 hiljada manje

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji obračunata za septembar ove godine bila je 109.147 dinara, a medijalna, odnosno plata koju je primila polovina zaposlenih, iznosila je 85.267 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.

Na jugu je republički prosek jedino „premašila“ niška gradska opština Medijana sa zaradom od 117.865 dinara, dok je najniža plata zabeležena u Preševu – 74.164 dinara. U Nišu prosečna septembarska plata, bar prema statistici, bila je 105.387 dinara. Kao i prehodnih godina i meseci, najviše cifre su u Medijani, a najmanja prosečna plata u Niškoj Banji – 87.185 dinara. Iako najmanja u Nišu, prosečna plata u Niškoj Banji veća je od one u Leskovcu gde je ona u