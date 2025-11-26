Izraz lica Željka Obradovića govori više od 1.000 reči - potpuna nemoć! Kamera zabeležila reakciju trenera Partizana dok je PAO pravio seriju 25:1!

Kurir pre 1 sat
Izraz lica Željka Obradovića govori više od 1.000 reči - potpuna nemoć! Kamera zabeležila reakciju trenera Partizana dok je…

Pravu katastrofu doživeo je Partizan u 13. kolu Evrolige.

Partizan je u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa rezultatom 91:69. Meč je obeležila kriminalna treća deonica crno-belih u kojoj je domaći tim napravio seriju 25:0. Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Da li smem nešto da kažem", slučaj Pokuševski - da li je Željko izgubio svlačionicu?

"Da li smem nešto da kažem", slučaj Pokuševski - da li je Željko izgubio svlačionicu?

Sportske.net pre 42 minuta
Oglasio se Džabari Parker: Katastrofalna partija, ali veruje u potpuni povratak!

Oglasio se Džabari Parker: Katastrofalna partija, ali veruje u potpuni povratak!

Hot sport pre 32 minuta
Parker: Bilo je ružno u Atini

Parker: Bilo je ružno u Atini

Sport klub pre 22 minuta
Parker posle debakla Partizana: "Nije bilo lepo"

Parker posle debakla Partizana: "Nije bilo lepo"

B92 pre 47 minuta
"Nešto mora da se promeni, treba povući jasnu liniju, ponavljaju se neke priče..."

"Nešto mora da se promeni, treba povući jasnu liniju, ponavljaju se neke priče..."

Telegraf pre 22 minuta
Obradović bez objašnjenja za veliku promenu u igri protiv Panatinaikosa

Obradović bez objašnjenja za veliku promenu u igri protiv Panatinaikosa

Nedeljnik pre 1 sat
Lončar: "U Partizanu nešto mora da se menja!"

Lončar: "U Partizanu nešto mora da se menja!"

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićEvroligaAtinakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Najluđi gazda kluba na svetu: Oženjen je rođakom, "težak" je 1,2 milijarde evra, sudio se sa Srbinom, a sada dolazi u Beograd…

Najluđi gazda kluba na svetu: Oženjen je rođakom, "težak" je 1,2 milijarde evra, sudio se sa Srbinom, a sada dolazi u Beograd

Kurir pre 2 minuta
(VIDEO) Nerazuman potez Hezonje, Ljulj ga odmah napao

(VIDEO) Nerazuman potez Hezonje, Ljulj ga odmah napao

Sport klub pre 2 minuta
Muratoglu hvali Đokovića zbog odbijanja milionske ponude

Muratoglu hvali Đokovića zbog odbijanja milionske ponude

Euronews pre 2 minuta
Stankoviću falilo pola tima, a Kanga postao heroj: Francuski arbitar opet sudi Crvenoj zvezdi

Stankoviću falilo pola tima, a Kanga postao heroj: Francuski arbitar opet sudi Crvenoj zvezdi

Mondo pre 2 minuta
NBA: Vukčević nastavio da koristi minute, Vašington pobedio posle mesec dana

NBA: Vukčević nastavio da koristi minute, Vašington pobedio posle mesec dana

RTV pre 26 minuta