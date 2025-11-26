Neznatna promena: Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3609 dinara

Kurir pre 1 sat
Neznatna promena: Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3609 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3609 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar prema evru je niži za 0,1 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je porastao za 0,4 odsto i iznosi 101,4618 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,0 odsto, a od početka godine za 10,8 odsto.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3609 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3609 dinara

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolarEvrokursdinar

Ekonomija, najnovije vesti »

"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS", oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

"Sutra podnosimo amandman koji predviđa mogućnost da Srbija preuzme NIS", oglasila se Brnabić: "Građani neće trpeti"

Blic pre 27 minuta
Neznatna promena: Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3609 dinara

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3609 dinara

Kurir pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,3609 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3609 dinara

RTV pre 2 sata
Stellantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fiata 500

Stellantis pokrenuo proizvodnju hibridne verzije Fiata 500

Auto blog pre 3 sata
Mitrović (SSP): Predlog budžeta ni racionalan ni opravdan, ne uračunava problem u NIS-u

Mitrović (SSP): Predlog budžeta ni racionalan ni opravdan, ne uračunava problem u NIS-u

Danas pre 5 sati