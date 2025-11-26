Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Dve osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.

Povređene osobe prevezene su u Kliničko-bolnički centar Zemun, rekli su za RTS. Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 108 intervencija, od kojih 19 na javnim mestima. Najviše poziva uputili su im plućni i srčani bolesnici, na čije su stanje dodatno uticale nagle promene temperature.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Noć u Beogradu: dvoje povređenih u dve saobraćajke, Beograđane tokom noći najviše mučile ove dve tegobe

Noć u Beogradu: dvoje povređenih u dve saobraćajke, Beograđane tokom noći najviše mučile ove dve tegobe

Kurir pre 28 minuta
Dve osobe povređene, 108 intervencija: Težak dan za beogradsku Hitnu pomoć

Dve osobe povređene, 108 intervencija: Težak dan za beogradsku Hitnu pomoć

Serbian News Media pre 12 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Novi magazin pre 47 minuta
Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Nova pre 2 sata
Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u udesu u Zemunu

Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u udesu u Zemunu

Blic pre 2 sata
Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u udesu u Zemunu

Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u udesu u Zemunu

Euronews pre 2 sata
U udesu u Zemunu povređene dve osobe

U udesu u Zemunu povređene dve osobe

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSkliničko bolnički centarZemun

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Muškarac bacao vatromet na tinejdžere: Čitav incident snimljen na Zvezdari, pirotehnika letela

(Video) Muškarac bacao vatromet na tinejdžere: Čitav incident snimljen na Zvezdari, pirotehnika letela

Blic pre 3 minuta
Izmene u javnom saobraćaju zbog radova na putu Evo koji deo Beograda je u pitanju i koje trase se menjaju

Izmene u javnom saobraćaju zbog radova na putu Evo koji deo Beograda je u pitanju i koje trase se menjaju

Kurir pre 3 minuta
Noć u Beogradu: dvoje povređenih u dve saobraćajke, Beograđane tokom noći najviše mučile ove dve tegobe

Noć u Beogradu: dvoje povređenih u dve saobraćajke, Beograđane tokom noći najviše mučile ove dve tegobe

Kurir pre 28 minuta
Vojnotehnički institut danas sprovodi redovna ispitivanja u kasarni Žarkovo

Vojnotehnički institut danas sprovodi redovna ispitivanja u kasarni Žarkovo

Danas pre 18 minuta
U ovom delu Beograda danas će se čuti zvuk detonacije: Bez panike, vojska vrši ispitivanja

U ovom delu Beograda danas će se čuti zvuk detonacije: Bez panike, vojska vrši ispitivanja

Kurir pre 17 minuta