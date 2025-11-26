Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Dve osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.

Povređene osobe prevezene su u Kliničko-bolnički centar Zemun, rekli su za RTS. Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 108 intervencija, od kojih 19 na javnim mestima. Najviše poziva uputili su im plućni i srčani bolesnici, na čije su stanje dodatno uticale nagle promene temperature. ***
N1 Info pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Blic pre 56 minuta
Euronews pre 1 sat
Alo pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Telegraf pre 2 sata
Blic pre 31 minuta
N1 Info pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Blic pre 56 minuta