Dve osobe lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Dve osobe lakše su povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila u Beogradu, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.

Povređene osobe prevezene su u Kliničko-bolnički centar Zemun, rekli su za RTS. Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 108 intervencija, od kojih 19 na javnim mestima. Najviše poziva uputili su im plućni i srčani bolesnici, na čije su stanje dodatno uticale nagle promene temperature. ***