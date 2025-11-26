(VIDEO) Novi bilans: 13 mrtvih u požaru, sedam zgrada gori u stambenom kompleksu u Hongkongu

N1 Info pre 6 minuta  |  N1 Beograd
(VIDEO) Novi bilans: 13 mrtvih u požaru, sedam zgrada gori u stambenom kompleksu u Hongkongu

Trinaest osoba je poginulo i 16 je povređeno u požaru koji je izbio u stambenom kompleksu u Hongkongu, prenosi Rojters.

Broj ljudi koji su još unutra je nepoznat, navodi vatrogasna služba, koja je saopštila i da je među poginulima jedan od njihovih pripadnika. U stambenom kompleksu nalazi se 2.000 stanova. Sedam od njegovih osam zgrada je u plamenu. Oko 700 ljudi je evakuisano u privremeni smeštaj, prenosi AP. Više od 700 pripadnika vatrogasnih i medicinskih službi raspoređeno je na mesto požara, saopštile su vlasti na konferenciji za medije. Dodali su da je u operaciji učestvovalo
