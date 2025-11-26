Željko Obradović podneo neopozivu ostavku posle poraza Partizana i klub traži novog trenera

Naslovi.ai pre 7 minuta
Željko Obradović podneo neopozivu ostavku posle poraza Partizana i klub traži novog trenera

Nakon serije loših rezultata u Evroligi, Obradović je odlučio da napusti klupu Partizana, a predsednik Mijailović javno mu se zahvalio.

Partizan je u 13. kolu Evrolige doživeo težak poraz od Panatinaikosa u Atini rezultatom 91:69, što je bio sedmi poraz u poslednjih osam utakmica. Ekipa je pokazala pad koncentracije, naročito u trećoj četvrtini kada je rival napravio seriju od 25:0. B92 Danas Vesti online Telegraf

Željko Obradović, najtrofejniji trener u istoriji Evrolige, ponudio je i podneo neopozivu ostavku na mesto trenera Partizana. Klub je zvanično potvrdio njegov odlazak objavom oproštajnog pisma, a predsednik Ostoja Mijailović javno mu se zahvalio i istakao njegov doprinos klubu. Sportske.net Dnevnik RTS Sport klub B92 Mondo

Upravni odbor Partizana razmatra situaciju, dok se kao najizgledniji naslednik pominje Andrea Trinkijeri, koji je već ranije vodio klub i ima podršku navijača. Večernje novosti B92 Sport klub

Bivši igrači i saigrači Obradovića, poput Matijasa Lesora i Janisa Papapetrua, izrazili su podršku i zahvalnost za njegov doprinos klubu. Telegraf B92

