Ana (20) pred nestanak bila u nađenom autu: Hitne službe se uputile na mesto pronalaska vozila

Nova pre 28 minuta  |  Autor: Blic
Ana (20) pred nestanak bila u nađenom autu: Hitne službe se uputile na mesto pronalaska vozila

Automobil koji je pronađen nedaleko od Čačka bio je auto u kojem je pre nestanka bila Ana Radović (20), potvrđeno je iz njene porodice za "Blic".

Za sada nije poznato da li je u automobilu nestala devojka, s obzirom na to da je vozilo ostalo zaglavljeno u kanalu i čekaju se hitne službe da utvrde da li u njima ima osoba. Kako saznajemo, automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavestili policiju i hitne službe. A post shared by MediaPortalTV (@mediaportaltv) Za sada nije poznato da li je Ana Radović (20) bila u vozilu, niti kako je vozilo sletelo sa puta. Podsećamo, policija je juče ispitivala ima
