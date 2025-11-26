Stiže novo zahlađenje

Ozon press pre 2 sata
Stiže novo zahlađenje

Danas pad temperature, najpre na severu i zapadu Srbije.

Kiša prestaje u toku prepodneva na zapadu i severu, a zadržava se popodne na jugu i istoku Srbije. Na zapadu Vojvodinedelimično razilaženje oblaka i sunčani intervali popodne.Vetar zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale i u porastu. Maksimalna temperatura od 6°Cna severu Vojvodine do 14°Cu Dimitrovgradu. Uveče kiša na jugu Srbije koja se premešta na sever i zahvata centralne krajeve.Na planinama sneg. Temperatura u 22h od 1°C na severu do 6°C na jugu
STIŽU kiša i sneg, opet ćemo da se mrzNEMO! RHMZ najavljuje pravu ledaru

Alo pre 1 sat
Precizna prognoza za prvu dekadu decembra Najava će razočarati mnoge - nema prave zime do ovog datuma

Alo pre 2 sata
Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića do kraja novembra: Evo kakve su šanse za sneg u Beogradu i nižim predelima

Mondo pre 4 sati
Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Mondo pre 5 sati
Sneg očekuje i ove niže predele Srbije! Stiže novi talas padavina, otkrivamo i kada

Telegraf pre 4 sati
Oblačno i hladnije,tokom noći jače zahlađenje i sneg

Zoom UE pre 6 sati
Danas oblačno i hladnije vreme

Stav.life pre 5 sati
