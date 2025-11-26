Stiže novo zahlađenje

Danas pad temperature, najpre na severu i zapadu Srbije.

Kiša prestaje u toku prepodneva na zapadu i severu, a zadržava se popodne na jugu i istoku Srbije. Na zapadu Vojvodinedelimično razilaženje oblaka i sunčani intervali popodne.Vetar zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale i u porastu. Maksimalna temperatura od 6°Cna severu Vojvodine do 14°Cu Dimitrovgradu. Uveče kiša na jugu Srbije koja se premešta na sever i zahvata centralne krajeve.Na planinama sneg. Temperatura u 22h od 1°C na severu do 6°C na jugu