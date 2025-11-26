Vremenska prognoza za 26. novembar: Oblačno i vetrovito uz blagi porast temperature

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
Prema vremenskoj prognozi za sredu 26. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do tri stepena.

Maksimalna dnevna od tri do 14 stepeni uz lokalne pljuskove i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nekim nizijama U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 13 stepeni. Jutarnja biti oko sedam stepeni. Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 27. novembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od nula do tri stepena, a
