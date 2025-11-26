Partizanova slika sezone: u serijama protivnika gubi 168:20

Partizanova slika sezone: u serijama protivnika gubi 168:20

Košarkaši Partizana su ove sezone u Evroligi od 13 odigranih mečeva na čak deset dozvolili protivnicima da naprave dvocifrenu razliku u serijama poena, koje kada se saberu čine rezultat 168:20 za rivale crno-belih.

Crno-beli su posle poraza od Panatinaikosa na skoru 4/9, a gotovo na svakom od 13 odigranih mečeva imali su crne serije u kojima je protivnik uglavnom prelamao pitanje pobednika. Poslednji put se to desilo u Atini kada je Panatinaikos napravio neverovatnu seriju 25:0, a Partizan nije poentirao iz igre skoro celih 11 minuta. Bila je to neprelazna prepreka za crno-bele, a bila bi i za mnoge NBA timove. Velike oscilacije pokazali su izabranici Željka Obradovića u ovoj
