Brnabić: Poslanici od sutra mogu da uđu na svaki ulaz, ali bez nasilja

BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da će narodni poslanici od sutra moći da uđu na bilo koji ulaz Narodne skupštine kako bi došli do svog radnog mesta, ali je rekla da mogućnost ulaska na glavni ulaz ne koriste kako bi vršili nasilje prema okupljenim građanima koji se protive blokadama.

Ona je rekla i da je juče zamolila opoziciju da joj dopusti samo 48 sati vremena, kako bi se našlo rešenje koje bi omogućilo ulaz svim poslanicima na svim ulazima, na šta, kako kaže, opozicija nije pristala. "Na meni je sva odgovornost. Od sutra će moći da uđu na bilo koji ulaz koji žele. Na bilo koji ulaz koji žele. Ali ih molim da iskoriste to da dođu na svoje radno mesto, a ne da ruše i ne da pale i ne da napadaju devojke već da dostojanstveno dođu na svoje