Kozma: Zajednički da uklonimo Ćacilend

Poslanici opozicije jutros su isekli žičanu ogradu oko „Ćacilenda“ i uklonili dva šatora ispred Narodne skupštine, nakon čega su ih napali žitelji ovog improvizovanog naselja. Da li ova akcija najavljuje dalje korake u oslobađanju javnog prostora?

Kada su opozicioni poslanici u sredu (26. novembar) stigli pred ogradu postavljenu oko zgrade Skupštine, odmah su počeli da je uklanjaju, a zatim dva šatora postavljena na samom ulazu. Tako su, zajedničkom akcijom, započeli sa oslobađanjem javnog prostora koji je mesecima zauzet i nedostupan građanima kao utvrđenje Vučićevih lojalista poznato kao „Ćacilend“. „Od 15. marta imamo situaciju da je Pionirski park nedostupan građanima Srbije, da se šatorsko naselje