Izdato upozorenje na ozbiljnu opasnost na putevima u Srbiji danas

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Posle hladnog jutra, na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka zbog prisutne magle, sumaglice i vlažnih kolovoza postoji veća opasnost od proklizavanja točkova, saopštio je Auto-moto savez Srbije ( AMSS).

Vozače će u dnevnim satima pratiti bolji uslovi za vožnju, navode iz AMSS-a i apeluju na sporiju vožnju i na brojnim deonicama puteva koje prolaze kroz useke i klisure, zbog mogućih odrona. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, navode iz JP "Putevi Srbije". Napominju da na teritoriji
