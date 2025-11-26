Partizan se emotivnim snimkom rastao od Željka Obradovića: Tri reči su bile dovoljne crno-belima

Emotivno su navijači Partizana doživeli današnje vesti.

Željko Obradović je posle četiri godine napustio klupu crno-belih, a nakon poraza od Panatinaikosa u Atini u 13. kolu Evrolige. Mnogobrojne poruke podrške su poslali crno-beli putem društvenih mreža svom dugogodišnjem treneru, koji je odlučio da uputi neopozivu ostavku na mesto trenera Partizana. Javili su se i brojni sadašnji i bivši igrači, počevši od Matijasa Lesora, preko Alekseja Pokuševskog, pa sve do Tajrika Džonsa i Marija Nakića... Partizan se posle svega