Kijev na kolenima: Tramp doneo važnu odluku posle razgovora sa Putinom

Večernje novosti pre 9 minuta
Kijev na kolenima: Tramp doneo važnu odluku posle razgovora sa Putinom

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin upozorio je američkog predsednika Donalda Trampa, tokom razgovora 16. oktobra, da bi slanje raketa "tomahavk" Ukrajini dovelo do eskalacije, objavio je "Volstrit džornal".

Foto: Printskrin Ovaj razgovor ga je uverio da ne podrži transfer raketa "tomahavk" Ukrajini, objavio je list, pozivajući se na američke zvaničnike. Tramp je početkom novembra izjavio da, za sada, ne razmatra nikakav sporazum koji uključuje isporuku raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini i dozvolu da ih ta zemlja upotrebi za napade na rusku teritoriju. Takođe, američki predsednik je u oktobru tokom radnog ručka sa Vladimirom Zelenskim u Beloj kući, rekao da radije
