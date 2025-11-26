Oglasio se Kremlj posle curenja razgovora: Poverljiva razmena između Trampovog čoveka i ruskog diplomate isplivala u javnost, evo šta poručuju Rusi

Procurele razgovore je objavio Blumberg, i u njima se čuje da je Trampov savetnik objašnjavao Rusima kako da se najbolje obrate američkom predsedniku u vezi sa mirovnim planom za Ukrajinu.

Ruski diplomata Jurij Ušakov rekao je da je curenje njegovog telefonskog razgovora sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom američkim medijima bio pokušaj da se poremeti potraga za mirom u Ukrajini. - Malo je verovatno da se ovo radi da bi se poboljšali odnosi. Odnosi se sada grade, grade se teško, kroz takve kontakte, uključujući i telefonske - rekao je. Ušakov je dodao da često razgovara sa Vitkofom, ali da ti razgovori nisu javni. Prema izveštaju,