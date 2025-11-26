Čekajući licencu OFAK-a: Konačno gašenje Rafinerije ili pošteda na određeno vreme

Vreme pre 34 minuta
Čekajući licencu OFAK-a: Konačno gašenje Rafinerije ili pošteda na određeno vreme

Poslednji dan za dobijanje licence američkog OFAK-a za NIS se približava. Ekonomska jednačina je jednostavna - ukoliko NIS dobije licencu rafinerija u Pančevu nastavlja da radi, u suprotnom se gasi. Šta se onda dešava

Naftna industrija Srbije (NIS) i dalje čeka odobrenje licence od američkog Office of Foreign Assets Control (OFAK), koje bi kompaniji omogućilo privremeno poslovanje uprkos sankcijama usmerenim na ruski energetski sektor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je apelovao na američke vlasti da odobre licencu, naglašavajući da od njenog dobijanja zavisi ne samo stabilnost rafinerije, već i snabdevanje gorivom cele zemlje. U Pančevu, gde se nalazi glavna
Savić: Sekundarne sankcije NBS bile bi veliki udar na finansijski sistem zemlje

RTV pre 29 minuta
Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada

RTV pre 4 minuta
Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada, Stejt department navodno već dao pozitivno mišljenje

Nova pre 30 minuta
RTL: Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za poslovanje od američke administracije

Nedeljnik pre 35 minuta
Član Saveta guvernera: Sekundarne sankcije NBS bile bi veliki udar na finansijski sistem zemlje

Euronews pre 14 minuta
Janaf uveren da će NIS dobiti licencu, Stejt department navodno već dao pozitivno mišljenje

Danas pre 30 minuta
Brnabić: Predložićemo amandman koji omogućava preuzimanje NIS-a

B92 pre 29 minuta
Sijarto sa Đurićem: Mađarska će pomoći da Srbija ima stabilno snabdevanje energijom, dobio sam mandat da dogovorim tehničke…

N1 Info pre 19 minuta
Đedović Handanović sa Sijartom u Beogradu, tema energetska situacija u Srbiji

RTV pre 14 minuta
Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojske

Beta pre 35 minuta
EKSKLUZIVNO: Srpsko RV i PVO letelo PC-21; Švajcarci poručuju da je njihov turboprop rešenje za prelazak na Rafale

Tango Six pre 14 minuta
Janaf uveren da će NIS dobiti licencu za nastavak rada

RTV pre 4 minuta