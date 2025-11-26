Čekajući licencu OFAK-a: Konačno gašenje Rafinerije ili pošteda na određeno vreme

Poslednji dan za dobijanje licence američkog OFAK-a za NIS se približava. Ekonomska jednačina je jednostavna - ukoliko NIS dobije licencu rafinerija u Pančevu nastavlja da radi, u suprotnom se gasi. Šta se onda dešava

Naftna industrija Srbije (NIS) i dalje čeka odobrenje licence od američkog Office of Foreign Assets Control (OFAK), koje bi kompaniji omogućilo privremeno poslovanje uprkos sankcijama usmerenim na ruski energetski sektor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je apelovao na američke vlasti da odobre licencu, naglašavajući da od njenog dobijanja zavisi ne samo stabilnost rafinerije, već i snabdevanje gorivom cele zemlje. U Pančevu, gde se nalazi glavna