Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: U kampanji i političari i studenti

Umesto šest miliona, tek nekoliko desetina hiljada birača. Umesto cela zemlja, tek nekoliko opština.

Studenti mesecima protestima zahtevaju vanredne parlamentarne izbore, koje vide kao jedini izlaz iz krize izazvane padom nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, ali na birališta idu samo stanovnici Negotina, Mionice i Sečnja.

U sva tri mesta više od deset godina je na vlasti Srpska napredna stranka (SNS) koja je i prva ušla u predizbornu kampanju za lokalne izbore i na svakom glasačkom listiću je pod rednim brojem jedan.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, nije kandidat, niti može da bude, ali je njegovo ime u nazivu svake lokalne liste.

Lik ovog političara je i na predizbornom materijalu, kao što je i ranije bio slučaj na mnogim lokalnim izborima.

Vučić je i govorio na predizbornim skupovima, iako nije ni predsednik SNS-a.

„Sve osim apsolutne pobede na lokalnim izborima bio bi veliki neuspeh", poručio je Vučić na skupu u mestu Jaša Tomić u vojvođanskoj opštini Sečanj.

Lokalni izbori u gradu na istoku zemlje Negotinu, Mionici, na zapadu Srbije, i Sečnju na severoistoku, drugi su otkad su studenti započeli višemesečne blokade fakulteta i proteste širom Srbije.

Prethodno su u junu glasali stanovnici Zaječara i Kosjerića, kada je vladajuća koalicija oko SNS-a odnela tesne pobede uz napetosti i pritužbe o neregularnostima.

Iz organizacije Transparentnost Srbija ukazali su na funkcionersku kampanju u Negotinu, Mionici i Sečnju, mesta koje su visoki javni funkcioneri u ovom periodu posećivali mnogo češće nego između dva izborna ciklusa.

'Opšti haos' u Negotinu

Prethodnih meseci ulicama Negotina, ali i okolnim selima cirkulišu brojni funkcioneri, a nekada gosti premaše tamošnji broj stanovnika.

Uoči dolaska Vučića na buvlju pijacu na negotinskoj periferiji, nedaleko od groblja, postavljeni su i beli šatori poput onih koje su pristalice vlasti razvukle u martu 2025. u centru Beograda ispred Skupštine Srbije.

Bio je to vrhunac kampanje vladajućeg SNS, tokom koje su grad posetili osam ministara, direktori javnih preduzeća, sportisti, a štandove su imali na više mesta po gradu i selima.

Trenutno se radi 21,5 kilometara puteva, u vrednosti od sedam miliona evra, rekao je Vučić iz centralnog šatora, najavivši dodatna ulaganja.

Pored posetilaca, u svakom trenutku je tu i oko 200 SNS aktivista, tvrdi Novica Milošević, sa liste „Ujedinjeni za Negotin", koju podržava više opozicionih stranaka.

To je jedna od političkih opcija koja se bori za 45 odborničkih mesta, a na glasačkom listiću je pod rednim brojem dva.

Kada nema izbora, retko ko zaluta i pozabavi se situacijom u gradu koja je, kaže Milošević „očajna".

Među najvećim problemima ističe komunalne - loše vodosnabdevanje, neodnošenje otpada i javnu deponiju koja je nedavno i gorela.

„Opšti je haos, ne zna se ko radi i šta radi, među najzagađenijim smo gradovima", kaže ogorčeno za BBC na srpskom.

Pravo glasa na predstojećim izborima ima 35.615 birača.

Novica Milošević Novica Milošević je na listi „Ujedinjeni za Negotin" koju čine neformalna grupa građana „Negotin uz studente" i opozicione Stranka slobode i pravde (SSP), Narodni pokret Srbije (NPS), Demokratska stranka (DS) i Srbija centar (SRCE)

Nosilac SNS liste je sadašnji predsednik opštine Vladimir Veličkovič.

Do objavljivanja teksta, nije odgovorio na pitanja BBC-ja.

U intervjuu za Biznis klub 2024. ponosno je ukazao da je „preporod grada počeo 2012. godine" što se podudara sa dolaskom napednjaka na vlast.

Za mesta u lokalnom parlamentu boriće se i lista „Evropa i mladi - Za naš Negotin“, za koju neke opozicione grupacije tvrde da je reč o „fantomskoj listi".

Najveći broj kandidata nisu mladi, kako ime liste sugeriše, već stariji, penzioneri, ali su predstavili program gde je naglasak na infrastrukturi i zdravstvu.

„Nismo ni sa vladajućom strukturom, ni sa opozicijom.

„Mi smo za mlade, jer ovde nema mladosti, ovo što je u Negotinu je cirkus", kaže Branislav Petković, prvi sa ove liste.

Od 16 predloženih kandidata, njih 11 ima decu u inostranstvu, zbog čega je njihov program usmeren na povratak mladih.

Žao mu je što nema liste studenata koju bi „sigurno podržali".

„I da ne prođemo, nama je bilo bitno da se čujemo", dodaje za BBC na srpskom.

Pod rednim brojem četiri je lista „Srpski liberali - Za zeleni Negotin“.

Održavanje izbora na lokalu, znatno je teže nego na republičkom nivou, ističe Novica Milošević.

„Vlast je sve snage usmerila na ta tri mesta, a kada bi sve bilo u istom danu, ne bi raspolagali sa toliko sredstava, pritisak bi bio manji na glasače, ali i učesnike", dodaje ovaj Negotinac.

Biračko pravo iskoristiće Sanja Jović, kao i njena porodica i bliski prijatelji.

Prethodnih godina su se, kako kaže političari, smenjivali na funkcijama, zbog čega su i ljudi postali nezainteresovani, ali je studentska borba donela „novu nadu i novu krv".

„Nadamo se da će biti pomaka i da će se dobiti bar biračka mesta u gradu, ali u selima je baš teško", kaže Jović.

Mionica: Prva prava studentska lista

Izbori za lokalnu vlast u Mionici mnoge će podsetiti na održane u junu u Kosjeriću - po broju birača od kojih većina žive u selima, predizbornom asfaltiranju, ali i učešću lokalnih studenata.

Ali, kampanja se prilično razlikuje u odnosu na lokalne izbore 2021, zapazila je Duška Nedeljković, 67-godišnja penzionerka iz Mionice, na oko 25 kilometara od Valjeva.

„Primećujem mnogo bilborda, kojih nikada nije bilo za prethodne lokalne izbore, već samo za parlamentarne ili predsedničke, a oseća se da je sada i veća mobilizacija ljudi.

„Koliko čujem, deluje da će mladi svi da izađu na izbore, što je prva razlika u odnosu na prethodne izbore", priča ona za BBC na srpskom.

Pravo glasa ima 10.642 biračа, što je za nekoliko stotina više nego u Kosjeriću, glavni konkurenti će biti lista vladajuće koalicije oko SNS-a i studentska lista.

Ujedinjeni za Mionicu - Za lepše lice Mionice „Ujedinjeni za Mionicu - Za lepše lice Mionice” je prva lista na lokalnim izborima koju će predvoditi studenti od početka društveno-političke krize u Srbiji

U Mionici, za razliku od Kosjerića, studenti će prvi put tokom jednogodišnje društveno-političke krize u Srbiji aktivno učestvovati na izborima i biće nosioci liste „Za lepše lice Mionice - studenti Ujedinjeni za Mionicu".

Osmoro studenata је na vrhu liste, a na preostalim mestima ima radnika, penzionera i Mioničana koji se bave drugim poslovima, kaže Vladimir Đorđević sa ove liste za BBC na srpskom.

Iako u okruženju imaju banju Vrujci i fabriku za flaširanje vode, nekoliko mioničkih sela muku muči sa neredovnim vodosnabdevanjem, koje je uz partijsko zapošljavanje glavni problem u opštini, smatra Đorđević.

Pojedina sela su na obroncima Divčibara, a u jednom od njih rođen je vojvoda Živojin Mišić, čiji je spomenik u centru Mionice i na pojedinim plakatima.

„Trebalo bi da je u 21. veku, u 2025. godini, pijaća voda normalna stvar.

„Medijalna zarada u Mionici je na pretposlednjem mestu u Kolubarskom okrugu, samo je Osečina iza nas.

„Nema mnogo izbora za mlade: ili u stranku, pa u opštinu da se radi, ili da se radi u prodavnici i kafiću za malu platu ili da se ode odavde", kaže.

Prvo direktno učešće studenata na lokalnim izborima uticalo je na glasače vladajuće stranke, stekao je utisak sa terena.

„Čak i ti ljudi, kada vide dete koje poznaju ceo život sa druge strane, briše se dosadašnja granica između 'svemogućeg Vučića' i 'zle opozicije' kod ovih birača", veruje Đorđević.

Ujedinjeni za Mionicu - Za lepše lice Mionice Vladimir Đorđević (drugi sleva) sa kolegama studentima sprovodi kampanju od vrata do vrata, tokom koje su obišli sva mionička sela, gde su „ukazali na probleme, ali punidili i rešenja meštanima", kaže za BBC

Kao i u Kosjeriću, i na ovim izborima će se nadmetati ruska manjinska lista BUNT-Prava Srbija - Dušan Marković, iako prema rezultatima popisa iz 2022. u Mionici živi tek sedmoro Rusa.

Na izbore samostalno izlazi opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) predvođena Milanom Gavrilovićem Ćićovanom, koji je prethodno bio predsednik Opštinskog odbora Demokratske stranke.

Neposredno pred izbore listu je prijavila i Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića, bliska vladajućem SNS-u, čiji je lider na lokalu Marko Zeman.

„Srpska napredna stranka je predala listu pre nego što smo mi otvorili odbor u Mionici - samo je to razlog", objasnio je Zeman za televiziju N1 zbog čega nisu na jedinstvenoj listi sa SNS-om.

Šesta lista je „Srpska narodna obnova - Za spas i obnovu mioničkih sela", koju predvodi Mirko Jović.

SNS je na vlasti u Mionici duže od decenije, a sa koalicionim partnerima na izborima 2021. su sa socijalistima osvojili više od 80 odsto glasova u lokalnoj skupštini.

Te dve partije su i sada na zajedničkoj listi, a predizborna kampanja se svodi na kilometre lokalnih puteva urađenih tik pred izlazak na birališta, kao i posete visokih državnih funkcionera Mionici.

„Asfalt je na sve strane, neki dan sam videla asflatirane puteve ka dva sela i nekoliko malih ulica ovde u varoši - to je ključni adut vlasti", kaže Mioničanka Duška.

Student Đorđević ga naziva „studentskim asfaltom", jer veruje da ga ne bi ni bilo da vlast u njihovoj listi ne vidi pretnju.

„Prvi put su prepoznali da nemaju prijatelje u opoziciji, već studente koji su rešili da ostanu ovde.

„Bez minuta provednog na vlasti, uspeli smo da Mioničanima obezbedimo desetine kilometara asfalta", tvrdi Vladimir.

Mionicu je tokom kampanje posetilo nekoliko ministara, kao i predsednik Vučić, koji je i odavde poručio da lokalni izbori „nisu šala".

„Ne mogu da kažem da verujem da će studenti da 'obrišu' vlast na izborima, ali sam sigurna i da vlast neće pobediti suvereno i dominantno, kao dosad", dodaje Duška Nedeljković.

Vanredni izbori u Sečnju

Dok su u Negotinu i Mionici redovni, izbori u Sečnju, maloj opštini nedaleko od srpsko-rumunske granice, održavaju se neplanirano.

Prema političkom kalendaru, stanovnici ovog banatskog, pretežno poljoprivrednog mesta, trebalo je da novu vlast biraju u proleće 2026.

Iznenadna ostavka predsednika opštine iz redova vladajućeg SNS-a poremetila je planove.

O ostavci Nebojše Meljevca nisu znali ni sami odbornici, potvrđuje Vukašin Baćina, iz opozicione grupacije u lokalnom parlamentu.

„Pravilo je da se sazove sednica ili da sve odbornike obaveste pisanim putem, ali nisu.

„Koliko-toliko kontrolišemo rad naprednjaka i ne damo im da rade šta hoće", kaže ovaj poljoprivrednik iz obližnjeg mesta Jaše Tomić za BBC na srpskom.

SNS je na vlasti u Sečnju više od deset godina, kada je lokalni odbor tada vladajuće Demokratske stranke pristupio opozicionim naprednjacima.

Zbog čega je Meljevac skratio mandat i dalje nije poznato, niti je BBC dobio odgovore do objavljivanja ovog teksta.

Vukašin Baćina Izborni materijal grupe građana Vukašin Baćina

Zna se da će u ovoj izbornoj utakmici biti pet igrača i da će o pobedniku odlučivati nešto više od 10.000 birača.

Glasački listić se u odnosu na onaj iz 2022. razlikuje samo u jednom kandidatu - listi „Glas mladih koji menja Sečanj".

Na tom izbornom papiru prvi su naprednjaci, sledi ih Socijalistička partija Srbije (SPS), treći su „Za bolji Sečanj", Vukašina Baćine, radikali su ponovo na četvrtom mestu, a poslednji su upravo novajlije.

„Studenti su jedno, a ova lista je nešto drugo", kaže Baćina za BBC na srpskom,

„To je lažna lista", dodaje.

Prva na toj listi, doktorka u penziji Milja Vukoje takve optužbe demantuje, tvrdeći da niko od kandidata nije stranačka ličnost i da imaju studente i tek svršene diplomce.

Aktuelna vlast, tvrdi ona, želi da pokaže da ima apsolutnu moć i dominaciju, ali su u međuvremenu studenti više puta prolazili kroz Sečanj na putu ka Novom Sadu i „probudili mesto".

„Odlučili smo da uđemo u izbornu trku i pokažemo da postoji i drugačije mišljenje i da nismo saglasni sa aktuelnom politikom naše opštine i celog društva", objašnjava.

Milja Vukoje Promo materijal „Glas mladih koji menja Sečanj" - od 23 kandidata koliko ih je ovoj listi više od polovine su studenti, ali ima i penzionera

Poslednja tri meseca se u Sečnju grade putevi, krpe rupe, SNS aktivisti donose pakete hrane, drva - sa sve Vučićevom slikom, tvrdi odbornik Baćina.

„Nisu samo izbori za Sečanj ili neko konkretno mesto, već su izbori koji će da odjeknu u celoj Srbiji", poručio je Vučić na predizbornom skupu u mestu kraj Sečnja.

Mesto u međurečju Tamiša, Brzave i Begeja, na 30 kilometara udaljeno od Zrenjanina, bori se sa odlaskom mladih, dok u njemu i okolnim selima ostaju stari, sa velikom nezaposlenošću i nedovoljnim brojem lekara.

„Biće teško, ali verujem u moje sugrađene i u pobedu", kaže Baćina odlučno, dodajući da neće u koaliciju sa SNS-om.

Optimistična je i doktorka Vukoje, koja priželjkuje povratak mladih.

Politički značaj ovih izbora prevazilazi granice tri opštine, ali otvaraju mnogućnost nefer utakmice, ukazuju iz Transparentnosti.

„Lokalne grupe građana će biti u neravnopravnom položaju u odnosu na liste parlamentarnih stranaka, koje u ovu kampanju mogu da ulože novac iz republičkog budžeta.

„Naročito u odnosu na vladajuće stranke koje glavnu promociju obezbeđuju kroz aktivnosti javnih funkcionera, državnih i lokalnih institucija", zaključak je ove organizacije.

