Najmanje 55 stradalih u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu

Najmanje 55 osoba je stradalo u požaru koji se proširio na nekoliko višespratnih zgrada u jednom stambenom kompleksu u Hongkongu, novi je bilans koji su danas saopštili vatrogasci.

Više stotina stanovnika je evakuisano nakon što se požar proširio na sedam visokih stambenih zgrada u okrugu Tai Po, na Novim teritorijama.

Požar je ugašen u četiri kule, a u tri kule se očekuje da će biti suzbijen do večeras, javio je Bi-Bi-Si (BBC).{image3}

Najmanje 270 ljudi se vodi kao nestalo.

Predsednik Kine Si Đinping je izrazio saučešće porodici vatrogasca koji je preminuo u suzbijanju požara kao i porodicama žrtava.

Obezbeđen je privremeni smeštaj za ljude koji su ostali bez doma.

Tai Po je prigradsko područje u Novim teritorijama, u severnom delu Hong Konga i blizu granice sa gradom Šenžen u kontinentalnoj Kini.