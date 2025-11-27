Rektor Univerziteta Megatrend kaže da nisu dobili rešenje o oduzimanju dozvole i da rade normalno

Beta pre 2 sata

Rektor Univerziteta Megatrend Mića Jovanović je kazao da rade svi fakulteti Megatrenda i da studenti nemaju razloga za zabrinutost.

Ministarstvo prosvete je danas objavilo da je oduzelo dozvolu za rad Megatrendu i njegovim članicama - Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultet za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Jovanović je za Danas kazao da je ovu informaciju čuo od novinara i da Megatrendu nisu stigla rešenja koja bi to potvrdila, piše na sajtu tog beogradskog lista.

Problem je, kako je rekao, nekoordinacija Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) i Ministarstva prosvete.

"Dozvola za rad koju nam je bivša ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović oduzela bez ikakvog razloga, posle toga nam je vraćena. Nikakvo novo rešenje nismo dobili. Ali, čak i da su dozvole za rad oduzete našim fakultetima, nisu Univerzitetu", tvrdi Jovanović.

Rekao je da od 30. juna pokušava da razgovara s direktorom NAT Nebojšom Zdravkovićem i da smatra da je NAT napravilo veliki problem.

"Na primer, naši studenti sa Fakulteta za umetnost i dizajn od NAT-a dobijaju obaveštenje da ne mogu da se upišu u narednu godinu studija. Da smo hipotetički izgubili sve dozvole, po Zakonu o visokom obrazovanju zatečeni studenti moraju da završe studije po režimo koji je važio kad su se upisali", kazao je on.

Kazao je da Univerzitet Megatrend sa svim svojim fakultetima radi regularno, "ali samo na godinama na kojima su studenti upisani pre bilo kakve reakreditacije i potencijalne zabrane rada".

Na Megatrendu studira između 1.700 i 1.800 studenata, dok ih je 2012. bilo čak 27.000, naveo je rektor.

"Mi smo poslušali uputstvo NAT-a i ove školske godine nismo upisali nijednog studenta u prvu godinu", rekao je Jovanović.

Ministarstvo prosvete je danas objavilo da su 26. novembra doneta rešenja kojima su oduzete dozvole za rad je Megatrendu, kao i fakultetima u njegovom sastavu – Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom i Geoekonomskom fakultetu.

Razlog za takvu odluku je to što je, kaže Ministarstvo, proteklo godinu dana od konačnosti rešenja o odbijanju, odnosno odbacivanju zahteva za akreditaciju ovih visokoškolskih ustanova. Uz to one nisu podnele zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije, a ona im je istekla.

Megatrend je, kako piše Danas, već jednom ostao bez dozvole za rad, krajem avgusta prošle godine, da bi mu potom ona bila vraćena jer su uočeni proceduralni propusti.

(Beta, 27.11.2025)