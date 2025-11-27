"Da nema kamera, oni bi završili zajedno" Majka Luke Vujovića ogorčena na Aneli zbog odnosa sa Asminom: "Igra se sa svima"

Biljana Vujović je izrazila sumnju u iskrenost emocija Aneli Ahmić prema njenom sinu Luki Vujoviću.

Biljana je kritikovala ponašanje njenog sina Luke, izražavajući zabrinutost zbog njegovog ugleda. U poslednje vreme u rijalitiju se podigla zbog odnosa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji su na korak do pomirenja, a sada se tim povodom oglasila majka njenog partnera Luke Vujovića. Naime, Biljana Vujović navela je da se Aneli igra sa svima njima, te da nije sigurna u njene emocije prema njenom sinom. - Nemam odgovor na sve ovo osim da se u stvari Aneli igra sa