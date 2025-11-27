"Da nema kamera, oni bi završili zajedno" Lukina majka van sebe zbog Anelinog ponašanja, u strahu da će diskvalifikovati njenog sina (foto)

Biljana Vujović u šoku zbog zbližavanja Aneli i Asmina

Poslednjih dana veliki interes javnosti izazvao je odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji su odlučili da spuste tenzije i pokušaju da izgrade bolji odnos. Mnogi komentarišu da su na korak od pomirenja. Ipak, sinoć je Aneli obnovila vezu sa Lukom Vujovićem, koju su ozvaničili poljupcima. Youtube Nakon toga, po povratku u izolaciju, Ahmićeva je u svoj krevet primila bivšeg partnera Asmina. Povodom ovog ljubavnog trougla oglasila se Lukina majka, Biljana Vujović,