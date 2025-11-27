Eksplozija kod Zubinog Potoka: Muškarac umro na mestu, policija istražuje sumnjivu smrt

Žrtva je muškarac star 56 godina, a slučaj se vodi kao sumnjiva smrt Nadležne ekipe su bile prisutne na licu mesta radi istrage incidenta Jedna osoba je poginula u zaseoku Popoviće u Brnjaku kod Zubinog Potoka, posle eksplozije ručne bombe.

Regionalni šef operative Kosovske policije, Erduan Baljići, izjavio je za Kontakt Plus da su o incidentu kod Zubinog Potoka obavešteni danas oko 16:45. On je dodao da se incident dogodio u zaseoku Popoviće, opština Zubin Potok, i da je žrtva muškarac star 56 godina. Pretpostavlja se da je stradao usled eksplozije ručne bombe, a slučaj se vodi kao sumnjiva smrt. Na licu mesta su bile nadležne ekipe i istraga o ovom slučaju se nastavlja, rekao je Baljići. (Kontakt