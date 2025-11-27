Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko ima pravo da se prijavi i koji su uslovi

Nakon što Upravni odbor Fonda PIO usvoji odluku u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu, pred kraj godine, objavljuje se oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na desetodnevnu rehabilitaciju za naredni period.

Ovaj program PIO Fonda predstavlja jednu od najtraženijih pogodnosti među starosnim, invalidskim i porodičnim penzionerima. Iz Fonda kažu da pravo na ovaj vid oporavka imaju korisnici penzija koji žive na teritoriji Srbije, pod uslovom da njihova penzija ne prelazi iznos prosečne, da nemaju druga lična primanja i da rehabilitaciju nisu koristili od oglasa iz 2020. godine. Svake godine u oglasu se objavljuje ažurirana granica prosečne penzije, što je najvažniji