Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko ima pravo da se prijavi i koji su uslovi

Blic pre 42 minuta
Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko ima pravo da se prijavi i koji su uslovi

Nakon što Upravni odbor Fonda PIO usvoji odluku u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu, pred kraj godine, objavljuje se oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na desetodnevnu rehabilitaciju za naredni period.

Ovaj program PIO Fonda predstavlja jednu od najtraženijih pogodnosti među starosnim, invalidskim i porodičnim penzionerima. Iz Fonda kažu da pravo na ovaj vid oporavka imaju korisnici penzija koji žive na teritoriji Srbije, pod uslovom da njihova penzija ne prelazi iznos prosečne, da nemaju druga lična primanja i da rehabilitaciju nisu koristili od oglasa iz 2020. godine. Svake godine u oglasu se objavljuje ažurirana granica prosečne penzije, što je najvažniji
Otvori na blic.rs

Upravni Odbor »

Željko Obradović nije više trener Partizana!

Željko Obradović nije više trener Partizana!

Sport klub pre 4 sati
Da li je Željko Obradović podneo ostavku: Upravni odbor KK Partizan u problemu?

Da li je Željko Obradović podneo ostavku: Upravni odbor KK Partizan u problemu?

Dnevnik pre 7 sati
Ljubimac Grobara emotivnom porukom se obratio Obradoviću

Ljubimac Grobara emotivnom porukom se obratio Obradoviću

Euronews pre 6 sati
Mnogi penzioneri ne znaju, a imaju pravo! Deset dana oporavka besplatno: put, terapije, smeštaj sve preko PIO fonda

Mnogi penzioneri ne znaju, a imaju pravo! Deset dana oporavka besplatno: put, terapije, smeštaj sve preko PIO fonda

Dnevnik pre 5 sati
Uskoro raspisivanje trećeg kruga aukcija za OIE

Uskoro raspisivanje trećeg kruga aukcija za OIE

Blic pre 7 sati
Koji penzioneri imaju pravo na deset dana oporavka o trošku Fonda PIO?

Koji penzioneri imaju pravo na deset dana oporavka o trošku Fonda PIO?

Biznis.rs pre 8 sati
Očekuje se raspisivanje trećeg kruga aukcija za OIE

Očekuje se raspisivanje trećeg kruga aukcija za OIE

Ekapija pre 14 sati
Upravni Odbor »

Ključne reči

Upravni odbor

Ekonomija, najnovije vesti »

Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće bti overene

Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće bti overene

Danas pre 12 minuta
"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

Blic pre 12 minuta
Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko ima pravo da se prijavi i koji su uslovi

Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko ima pravo da se prijavi i koji su uslovi

Blic pre 42 minuta
Čak 90 odsto punoletnih Srba poseduje neku nekretninu: Evo gde je prodat najskuplji kvadrat stana!

Čak 90 odsto punoletnih Srba poseduje neku nekretninu: Evo gde je prodat najskuplji kvadrat stana!

Blic pre 3 sata
Razmišljate da se razvedete 2026. godine? Ovo je šest ključnih koraka za pripremu i finansijsku zaštitu

Razmišljate da se razvedete 2026. godine? Ovo je šest ključnih koraka za pripremu i finansijsku zaštitu

Blic pre 3 sata