Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu u načelu, na dnevnom redu budžet i set zakona o energetici

Blic pre 23 minuta
Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu u načelu, na dnevnom redu budžet i set zakona o energetici

Diskusija će obuhvatiti i izmene Zakona o udžbenicima, sa fokusom na domaće izdavače Na dnevnom redu su zakoni iz oblasti ekonomije, energetike, nauke i istraživanja, vojske, i zaštite ravnopravnosti Poslanici Skupštine Srbije nastaviće sednicu na kojoj se, između ostalog, razmatra predlog budžeta za narednu godinu danas od 10 sati.

Tokom jučerašnje načelne rasprave po svih 58 tačaka najviše se govorilo o Predlogu zakona o budžetu, pri čemu su poslanici vladajuće većine pozdravili predloženi budžet, dok su ga poslanici opozicije kritikovali. Poslanici vladajuće koalicije su takođe govorili i o izmenama Zakona o udžbenicima, navodeći da će njima izdavanje udžbenika iz tzv. nacionalnih predmeta ponovo biti vraćeno u ruke domaćih izdavača. Na dnevnom redu su, pored budžeta i izmene poreskih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

NIN pre 23 minuta
Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Euronews pre 3 minuta
Poslanici danas nastavljaju raspravu, na dnevnom redu i budžet

Poslanici danas nastavljaju raspravu, na dnevnom redu i budžet

B92 pre 28 minuta
Skupština Srbije nastavlja objedinjenu raspravu o 58 tačaka, među kojima je i budžet za 2026.

Skupština Srbije nastavlja objedinjenu raspravu o 58 tačaka, među kojima je i budžet za 2026.

Radio 021 pre 1 sat
Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

RTV pre 2 sata
Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžet

Politika, najnovije vesti »

NIS čeka "zeleno svetlo" iz Vašingtona, Mađarska povećava isporuke derivata Srbiji

NIS čeka "zeleno svetlo" iz Vašingtona, Mađarska povećava isporuke derivata Srbiji

RTV pre 43 minuta
Titolo: SAD ohrabruju Srbiju da donosi mudre odluke

Titolo: SAD ohrabruju Srbiju da donosi mudre odluke

RTV pre 27 minuta
"Sa dubokom tugom sam primio vest" Vučić uputio saučešće porodicama stradalih u požaru u Hongkongu

"Sa dubokom tugom sam primio vest" Vučić uputio saučešće porodicama stradalih u požaru u Hongkongu

Blic pre 13 minuta
Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu u načelu, na dnevnom redu budžet i set zakona o energetici

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu u načelu, na dnevnom redu budžet i set zakona o energetici

Blic pre 23 minuta
Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

NIN pre 23 minuta