Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju raspravu u načelu, na dnevnom redu budžet i set zakona o energetici

Diskusija će obuhvatiti i izmene Zakona o udžbenicima, sa fokusom na domaće izdavače Na dnevnom redu su zakoni iz oblasti ekonomije, energetike, nauke i istraživanja, vojske, i zaštite ravnopravnosti Poslanici Skupštine Srbije nastaviće sednicu na kojoj se, između ostalog, razmatra predlog budžeta za narednu godinu danas od 10 sati.

Tokom jučerašnje načelne rasprave po svih 58 tačaka najviše se govorilo o Predlogu zakona o budžetu, pri čemu su poslanici vladajuće većine pozdravili predloženi budžet, dok su ga poslanici opozicije kritikovali. Poslanici vladajuće koalicije su takođe govorili i o izmenama Zakona o udžbenicima, navodeći da će njima izdavanje udžbenika iz tzv. nacionalnih predmeta ponovo biti vraćeno u ruke domaćih izdavača. Na dnevnom redu su, pored budžeta i izmene poreskih