Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju Treću sednicu jesenjeg zasedadnja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Na dnevnom redu treće sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima. Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Među zakonima iz oblasti energetike poslanici će razmatrati predlog zakona o nafti, predlog zakona o gasu, kao i predlog zakona o