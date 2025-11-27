Sapun pored kreveta - neobičan trik koji ljudi masovno praktikuju: Kada čujete zašto, primenićete ga sami još večeras

Blic pre 17 minuta
Sapun pored kreveta - neobičan trik koji ljudi masovno praktikuju: Kada čujete zašto, primenićete ga sami još večeras

Stavljanje sapuna pored kreveta pre spavanja je neobičan ritual koji neki ljudi koriste.

Sapun može imati dodatne koristi, kao što je zaštita od insekata u sobi ili na baštenskim biljkama. Koji je vaš omiljeni ritual pre spavanja? Čitate li nešto? Slušate muziku? Meditirate? Šta god da je vaš odgovor, sigurni smo da je cilj svima da zaspe brzo, lako i u miru. Danas vam otkrivamo kako i zašto neki ljudi imaju neobičan ritual pre spavanja – stavljanje sapuna pored kreveta. Osim svoje osnovne namene za čišćenje, sapun može imati i druga svojstva. Na
Otvori na blic.rs

Blic »

Eksplozija kod Zubinog Potoka: Muškarac umro na mestu, policija istražuje sumnjivu smrt

Eksplozija kod Zubinog Potoka: Muškarac umro na mestu, policija istražuje sumnjivu smrt

Blic pre 1 sat
Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

Blic pre 18 minutajoš 1 povezana
Proglašeno vanredno stanje, predsednik ove zemlje naredio vojsci regrutovanje dodatnog osoblja

Proglašeno vanredno stanje, predsednik ove zemlje naredio vojsci regrutovanje dodatnog osoblja

Blic pre 37 minuta
(Mapa) RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Večeras stiže sneg u Srbiju! Biće ga u jačim epizodama, a evo gde će najjače da veje…

(Mapa) RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Večeras stiže sneg u Srbiju! Biće ga u jačim epizodama, a evo gde će najjače da veje

Blic pre 2 sata
Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Sapun pored kreveta - neobičan trik koji ljudi masovno praktikuju: Kada čujete zašto, primenićete ga sami još večeras

Sapun pored kreveta - neobičan trik koji ljudi masovno praktikuju: Kada čujete zašto, primenićete ga sami još večeras

Blic pre 17 minuta
Ovako danas izgleda otac miljane Kulić: Marija objavila Sinišinu najnoviju fotografiju: A evo kako su pričali o njegovoj borbi…

Ovako danas izgleda otac miljane Kulić: Marija objavila Sinišinu najnoviju fotografiju: A evo kako su pričali o njegovoj borbi sa opakom bolešću

Blic pre 12 minuta
"Ne bih išla tamo da nemam hleb da jedem" Nada Topčagić je dve i po decenije zabranjena u Hrvatskoj: "Morala sam da pevam…

"Ne bih išla tamo da nemam hleb da jedem" Nada Topčagić je dve i po decenije zabranjena u Hrvatskoj: "Morala sam da pevam, nisam mogla da biram"

Blic pre 18 minuta
"Kradu joj repertoar i oblače se kao ona" Toma Panić ubeđen da estrada kopira Nadeždu Biljić, pa se javno obratio: "Te…

"Kradu joj repertoar i oblače se kao ona" Toma Panić ubeđen da estrada kopira Nadeždu Biljić, pa se javno obratio: "Te pevačice su do juče bile polugole"

Blic pre 42 minuta
Stranger Things sezona 5: Sve što treba da znate o finalu Netflix hita

Stranger Things sezona 5: Sve što treba da znate o finalu Netflix hita

Danas pre 53 minuta