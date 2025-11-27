Skupština Srbije: Zaključen načelni pretres, poslanici otpočeli raspravu po amandmanima

Danas pre 1 sat  |  L. S.
Skupština Srbije: Zaključen načelni pretres, poslanici otpočeli raspravu po amandmanima

Zaključen je načelni pretres o 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu, a poslanike sada očekuje rasprava po amandmanima.

Jedan od amandmana na taj zakon dostavila je poslanička grupa ;“Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ kojim su predviđena sredstva u okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme Naftnu industriju Srbije (NIS). Tim amandmanom predloženo je da dodatna izdvajanja iz budžeta budu 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku „finansijske imovine“. Rad sednice biće produžen i nakon 18 časova, dok će pauza biti održana u 15 časova, poručila je
