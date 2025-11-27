Za obezbeđivanje novca za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u država će se zadužiti više nego što je planirano predloženim budžetom za 2026. godinu, piše danas sajt Nedeljnik.

Amandmana koji je danas podnela poslanička grupa "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane" na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu predviđena su izdvajanja dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku finansijske imovine. Kao razlog za to izdvajanje u obrazloženju se navodi "obezbeđivanje energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje". Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u utorak uveče da će vlast da podnese amandman