Za obezbeđivanje novca za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u država će se zadužiti

Novi magazin pre 13 minuta  |  Beta
Za obezbeđivanje novca za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u država će se zadužiti

Za obezbeđivanje novca za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u država će se zadužiti više nego što je planirano predloženim budžetom za 2026. godinu, piše danas sajt Nedeljnik.

Amandmana koji je danas podnela poslanička grupa "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane" na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu predviđena su izdvajanja dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku finansijske imovine. Kao razlog za to izdvajanje u obrazloženju se navodi "obezbeđivanje energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje". Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u utorak uveče da će vlast da podnese amandman
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Država će se zadužiti da bi obezbedila novac za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u

Država će se zadužiti da bi obezbedila novac za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u

N1 Info pre 18 minuta
Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

Narodni poslanici završili objedinjenu načelnu raspravu i prešli na amandmane

RTV pre 1 sat
Da li je država odvojila dovoljno ili previše novca za udeo Gazproma u NIS-u?

Da li je država odvojila dovoljno ili previše novca za udeo Gazproma u NIS-u?

Nova ekonomija pre 2 sata
"A gde sad nađoste Orbana?" U Skupštini se povela rasprava i o prisluškivanju: "Vaša je želja da nas dvojica pijemo kafu i…

"A gde sad nađoste Orbana?" U Skupštini se povela rasprava i o prisluškivanju: "Vaša je želja da nas dvojica pijemo kafu i pričamo o vama, toliko mogu da vam učinim" (video)

Blic pre 2 sata
Odbor za finansije podržao amandman o izdvajanju za energetiku: U njemu 19,9 milijardi dinara

Odbor za finansije podržao amandman o izdvajanju za energetiku: U njemu 19,9 milijardi dinara

Blic pre 2 sata
Amandman na budžet signalizira pripremu Srbije za otkup ruskog udela u NIS-u

Amandman na budžet signalizira pripremu Srbije za otkup ruskog udela u NIS-u

Bloomberg Adria pre 2 sata
Odbor za finansije podržao amandman o izdvajanju dodatnih 164 milijardi dinara za energetiku

Odbor za finansije podržao amandman o izdvajanju dodatnih 164 milijardi dinara za energetiku

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeBudžetAna Brnabićnaftna industrija srbije

Politika, najnovije vesti »

ZLF: Produžetak pritvora Jovoviću zloupotreba pravosudnog sistema

ZLF: Produžetak pritvora Jovoviću zloupotreba pravosudnog sistema

Danas pre 3 minuta
Orban poručio: Šta od nafte budemo imali mi, i vi ćete! Predsednik Vučić: Građani ne treba da brinu, iako nismo dobili…

Orban poručio: Šta od nafte budemo imali mi, i vi ćete! Predsednik Vučić: Građani ne treba da brinu, iako nismo dobili pozitivan signal iz SAD

Kurir pre 8 minuta
Slobodan univerzitet: Narušen integritet izbora dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Slobodan univerzitet: Narušen integritet izbora dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Novi magazin pre 7 minuta
Izborna tišina pred lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju počinje u ponoć

Izborna tišina pred lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju počinje u ponoć

Telegraf pre 7 minuta
Slobodan univerzitet: Izbor dekana na Medicinskom u Novom Sadu neregularan, zanemarena volja većine

Slobodan univerzitet: Izbor dekana na Medicinskom u Novom Sadu neregularan, zanemarena volja većine

N1 Info pre 53 minuta