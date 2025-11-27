Ima dovoljno para za vojsku: Ministar Gašić, sređivanje objekata Vojske Srbije za prijem regruta na služenje vojnog roka dogodine

Dnevnik pre 2 sata
Ima dovoljno para za vojsku: Ministar Gašić, sređivanje objekata Vojske Srbije za prijem regruta na služenje vojnog roka…

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da su u budžetu za 2026. godinu predviđena sredstva da se infrastruktura Vojske Srbije vrati u stanje koje je zadovoljavajuće za prijem regruta za obavezno služenje vojnog roka.

Gašić je na sednici Skupštine Srbije, odgovarajući na poslaničko pitanje Đorđa Komlenskog iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" kada će biti omogućeno obavezno služenje vojnog roka, kao i da li će ono obuhvatiti i devojke, rekao da je to ogroman posao i da se ne radi o nemogućnosti da taj posao bude obavljen. "To je ogroman posao. Sa ovakvim budžetom Vojska Srbija ide ka tome da bude ono što i treba da bude, a to je institucija u koju
