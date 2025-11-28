Ko je Vladimir Balać koji je pretio ubistvom poslanici Biljani Đorđević?

Jedan od predstavnika studenata koji žele da uče, Vladimir Balać pretio je danas klanjem narodnoj poslanici Zeleno-levog fronta Biljani Đorđević ispred zgrade Skupštine Srbije, saopštili su iz te stranke.

Kako se navodi u saopštenju, Balać je, nakon što je Đorđević snimila postavljanje novih instalacija u Ćacilendu, počeo nju da snima, zapretio joj klanjem ukoliko snimke objavi, gestikulirajući klanje odnosno odsecanje grkljana i nastavio da je prati i snima dok se ona udaljavala prema podzemnom prolazu. Balać je javnosti postao poznat nakon odluke da se formira grupa Studenti 2.0, odnosno grupa studenata koji žele da uče, a koji su podigli kamp u Pionirskom parku,