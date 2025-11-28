Zborovi Novog Sada učestvuju u posmatranju lokalnih izbora u Sečnju i Mionici

Zborovi Novog Sada učestvovaće kroz svoja dva udruženja „Kraj“ i „Budni“ u posmatranju lokalnih izbora u Sečnju i Mionici, koji će se održati u nedelju, 30. novembra.

Zborovi građana Novog Sada su još tokom svog formiranja osnovali ova dva udruženja, da bi prema zakonu mogli da posmatraju izbore. Ova udruženja su prvobitno bila osnovana za posmatranje izbora za članove Saveta mesnih zajednica u Novom Sadu, koji su trebali da budu raspisani još u junu ove godine, ali i zbog predstojećih lokalnih i parlamentarnih izbora, objašnjava za N1 predstavnica Zborova Novog Sada i posmatračke misije Milica Latinović. „Negde u junu mesecu