ZLF: Biljani Đorđević pretili klanjem ispred Skupštine

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Vladimir Balać, student iz Ćacilenda, pretio je večeras ubistvom, odnosno klanjem, narodnoj poslanici Biljani Đorđević na izlasku iz Narodne skupštine, navodi se u saopštenju Zeleno levog-fronta.

Kako ističu, Balać je, nakon što je Đorđević snimila postavljanje novih instalacija u Ćacilendu, počeo nju da snima, zapretio joj klanjem ukoliko snimke objavi, gestikulirajući klanje odnosno odsecanje grkljana i nastavio da je prati i snima dok se ona udaljavala prema podzemnom prolazu. A post shared by Zeleno-levi front / Ne davimo Beograd (@nedavimobgd) „Ovo nije prvi put da Biljana Đorđević dobija pretnje najtežim krivičnim delima i to na samom ulazu u Narodnu
