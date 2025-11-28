Rasprava u Skupštini Srbije o šatorskom naselju ispred zgrade parlamenta

Novi magazin pre 25 minuta  |  Beta
Rasprava u Skupštini Srbije o šatorskom naselju ispred zgrade parlamenta

Poslanici opozicije danas su u Skupštini Srbije zahtevom da se skloni šatorsko naselje ispred zgrade parlamenta u kojem su, kako su rekli: kriminalci i ubice, izazvali burne reakcije poslanika vladajuće kolacije koji su slali poruke da takozvani "Ćacilend" ne samo da neće biti uklonjen već će biti proširen i da će da ga štite.

Tokom rasprave o predlogu budžeta Srbije za iduću godinu poslanik Zeleno-levog fronta Đorđe Pavićević rekao je da je očigledno da se fokus vlasti u polici obrazovanja promenio pa se umesto studenata "koji hoće da uče" ispred parlamenta okupljaju studente "koji hoće da kolju". "Juče smo imali slučaj da kvazi-student Vladimir Balać preti poslanici Biljani Đorđević da će da je kolje", rekao je Pavićević pokazivajući fotografiju muškarca. Na primedbu predsednice
