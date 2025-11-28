Poslanici Skupštine nastavljaju raspravu o amandmanima na predložene zakone

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Poslanici Skupštine nastavljaju raspravu o amandmanima na predložene zakone

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na zakone koji su na dnevnom redu, a među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Nastavak sednice zakazan je za 10 časova, a na dnevnom redu je 58 tačaka. Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima na predložene zakone. Na dnevnom redu sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona, i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima. Poslanici razmatraju i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o
Ključne reči

Skupština SrbijeBudžetVojska Srbije

