RHMZ alarmira, oprez je obavezan! Sneg i led pokrivaju predele Srbije, a opasnost od poledice raste svakog sata

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je još jedno upozorenje za danas na sneg za brdsko-planinska područja Srbije.

"U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. U oblasti Homoljskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite